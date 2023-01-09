09 Gamereport vs. Leverkusen

Neuer Vereinsrekord: Im 250. Pflichtspiel in der @barmer-2-basketball-bundesliga feiern die @roemerstrom-gladiators-trier gegen die @bayer-giants-leverkusen vor der Sasion-Rekordkulisse von über 3.000 Zuschauern den 7. Sieg in Serie. #invictus #wiegladiatoren