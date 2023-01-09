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#09 Gamereport vs. Leverkusen

VET-CONCEPT Gladiators Trier
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Neuer Vereinsrekord: Im 250. Pflichtspiel in der @barmer-2-basketball-bundesliga &nbsp;feiern die @roemerstrom-gladiators-trier &nbsp;gegen die @bayer-giants-leverkusen &nbsp;vor der Sasion-Rekordkulisse von über 3.000 Zuschauern den 7. Sieg in Serie. #invictus &nbsp; #wiegladiatoren &nbsp;

BasketballBayer Giants LeverkusenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAwiegladiatoren

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