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#10 Play of the Day vs. Dresden

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Erfolgreicher Rückrundenauftakt für die @roemerstrom-gladiators-trier in der @barmer-2-basketball-bundesliga . Hier sind die schönsten Trierer Szenen des Spiels gegen die @dresden-titans .

BasketballDresden TitansBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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