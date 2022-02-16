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#12 Gamereport vs. Leverkusen

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

In einem spektakulären Basketballspiel haben die @roemerstrom-gladiators-trier &nbsp;die @bayer-giants-leverkusen &nbsp;nach einem kaum für mögliche gehaltenen Comeback im letzten Viertel mit 84:80 in der @barmer-2-basketball-bundesliga &nbsp;geschlagen. #wiegladiatoren #invictus &nbsp;

BasketballBayer Giants LeverkusenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAwiegladiatoren

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