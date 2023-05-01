17 Gamereport vs. Nürnberg

Saisonabschluss für die @roemerstrom-gladiators-trier in der @barmer-2-basketball-bundesliga . Im letzten Saisonspiel ging es gegen die @nuernberg-falcons-bc sportlich nur noch um die Platzierung im Mittelfeld der Tabelle. Die rund 1700 Zuschauer in der Arena Trier erlebten dennoch einem ganz besonderen Moment in der Trierer Basketballgeschichte. #wiegladiatoren #ThxBuck