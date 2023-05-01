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#17 Gamereport vs. Nürnberg

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Saisonabschluss für die @roemerstrom-gladiators-trier  in der @barmer-2-basketball-bundesliga . Im letzten Saisonspiel ging es gegen die @nuernberg-falcons-bc  sportlich nur noch um die Platzierung im Mittelfeld der Tabelle.  Die rund 1700 Zuschauer in der Arena Trier erlebten dennoch einem ganz besonderen Moment in der Trierer Basketballgeschichte. #wiegladiatoren   #ThxBuck

BasketballNürnberg Falcons BCBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAwiegladiatoren

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