 Zum Inhalt

Datenschutz-Einstellungen nicht verfügbar

Die Datenschutz-Einstellungen konnten nicht geladen werden. Bitte deaktiviere ggf. deinen Adblocker und lade die Seite neu.

Playoffs Spiel 3 Gamereport vs. Leverkusen

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Vor über 2000 Zuschauern in der Arena Trier liefern sich die @roemerstrom-gladiators-trier  und die @bayer-giants-leverkusen  in der @barmer-2-basketball-bundesliga  erneut einen spannenden Playoff-Fight. Hier die Highlights von Spiel 3 in Trier.

BasketballBayer Giants LeverkusenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

Weitere Videos und Fotos von VET-CONCEPT Gladiators Trier

Ähnliche Profile

Du hast zu viele aktive Geräte

Du hast das Gerätelimit erreicht.