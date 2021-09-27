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ProA: Pekovic narrt Paderborner Defense mit genialem "Behind-the-back"-Assist

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Highlight vom Video-Livestream des Basketballspiels RÖMERSTROM Gladiators Trier vs. Uni Baskets Paderborn aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 2. Spieltag am 25.09.2021. @barmer-2-basketball-bundesliga@roemerstrom-gladiators-trier@uni-baskets-paderborn     #basketball       #barmer2basketballbundesliga         

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