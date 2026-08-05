Kabakchiev (BUL) schlägt am dritten Offroad Tag des RB Romaniacs zurück

Nach zwei absolvierten Offroad Tagen starteten die Teilnehmer mit dem Bewusstsein, dass der Tag heute eine entscheidende Rolle im Kampf um die Gesamtwertung spielen würde. In der Gold Class startete Mani Lettenbichler (DEU, KTM) mit einem komfortablen Vorsprung von 19:37 Minuten auf seinen ärgsten Verfolger Teo Kabakchiev (BGR, Sherco). Kabakchiev wusste, dass er Zeit gutmachen muss, um den Druck auf Lettenbichler aufrechtzuerhalten.

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