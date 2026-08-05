Lettenbichler (GER) gewinnt erneut beim RB Romaniacs Offroad Tag 2

Am zweiten Offroad Tag erwartete die Fahrer eine technisch äußerst anspruchsvolle Strecke in einer Region, die zuletzt 2018 Teil der Rallye war. Bereits zu Beginn mussten sich die Fahrer der Gold Class durch Sektionen mit Namen wie „20 Helpers“, „Tele Moto“ und „Wheelspin Gully“ kämpfen.

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