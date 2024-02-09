Mountainbiker Andreas Seewald wird im Zeitfahren Zweiter bei Mediterranean Epic

Das Mediterranean Epic 2024 begann mit einem Tageszeitfahren, um einen Vorgeschmack auf das Terrain zu bekommen, das die Biker auf den kommenden Etappen erwartet. Die 19km lange Strecke mit mehr als 550 Höhenmetern führte die Teilnehmer von Torre del Rey de Oropesa del Mar auf Meereshöhe bis zu Antenas de Oropesa auf mehr als 400 Metern Höhe.

Bei den Männern gewinnt der amtierende Europameister Wout Alleman (BEL) mit einer extrem starken Zeit von 44:20 Minuten. Der deutsche Weltmeister von 2021 Andreas Seewald kommt nur 11 Sekunden nach dem Belgier ins Ziel. Sergio Mantecón Gutierrez (ESP) fährt eine außergewöhnliche Zeit von 44:52 Minuten und war damit der erste Fahrer, der unter 45 Minuten blieb. Am Ende reichte es aber nur für den 3. Platz.

Bei den Frauen holt sich die Schwedin Terese Andersson mit einer Zeit von 56:06 Minuten und einer sensationellen Schlussphase den Tagessieg. Hinter ihr wird Janina Wüst (SUI) mit nur 19 Sekunden Rückstand Zweite, und ihre Buff-Megamo-Teamkollegin Rosa Van Doorn aus den Niederlanden komplettierte das Podium mit 32 Sekunden Rückstand.