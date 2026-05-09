The 2026 Champions of the Future Academy Program International Series continues with Round 4 in Valencia, Spain 🇪🇸
Watch all the action LIVE as Mini 60, OK-N Junior and OK-N Senior drivers battle through Qualifying Heats and Finals in the all-inclusive arrive-and-drive international series.
Provisional schedule (local time, CEST):
11:15 - STREAM COUNTDOWN
11:20 - OK-N JUNIOR Qualifying Heat 1
11:40 - MINI 60 Qualifying Heat 1
12:00 - OK-N SENIOR Qualifying Heat 1
13:00 - OK-N JUNIOR Qualifying Heat 2
13:20 - MINI 60 Qualifying Heat 2
13:40 - OK-N SENIOR Qualifying Heat 2
14:50 - OK-N JUNIOR Drivers' Parade To The Grid
15:00 - OK-N JUNIOR Final
15:20 - MINI 60 Drivers' Parade To The Grid
15:30 - MINI 60 Final
15:50 - OK-N SENIOR Drivers' Parade To The Grid
16:00 - OK-N SENIOR Final
16:45 - Podium Ceremonies
The Champions of the Future Academy Program delivers equal equipment, international competition and a professional racing environment designed to develop the next generation of talent.
World of Freesports ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Dieser Livestream ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Italien
und 235 andere Länder Schweiz, Frankreich, Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Angola, Antarktis (Sonderstatus durch Antarktisvertrag), Amerikanisch-Samoa, Australien, Aruba, Åland, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Bangladesch, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Saint-Barthélemy, Bermuda, Brunei, Bonaire, Saba, Sint Eustatius, Bahamas, Bhutan, Bouvetinsel, Botswana, Weißrussland, Belize, Kanada, Kokosinseln, Kongo, Demokratische Republik, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Republik, Elfenbeinküste, Cookinseln, Kamerun, Volksrepublik China, Kolumbien, Costa Rica, Kuba, Kap Verde, Curaçao, Weihnachtsinsel, Zypern, Tschechien, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Falklandinseln, Mikronesien, Färöer, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Guernsey (Kanalinsel), Ghana, Gibraltar, Grönland, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorialguinea, Griechenland, Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln, Guatemala, Guam, Guinea-Bissau, Hongkong, Heard und McDonaldinseln, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Insel Man, Indien, Britisches Territorium im Indischen Ozean, Irak, Iran, Island, Jersey (Kanalinsel), Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kirgisistan, Kambodscha, Kiribati, Komoren, St. Kitts und Nevis, Korea, Nord, Korea, Süd, Kuwait, Kaimaninseln, Kasachstan, Laos, Libanon, St. Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Libyen, Marokko, Monaco, Moldau, Montenegro, Saint-Martin (französischer Teil), Madagaskar, Marshallinseln, Nordmazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Macau, Nördliche Marianen, Martinique, Mauretanien, Montserrat, Malta, Mauritius, Malediven, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Neukaledonien, Niger, Norfolkinsel, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Nepal, Nauru, Niue, Neuseeland, Oman, Panama, Französisch-Polynesien, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Polen, Saint-Pierre und Miquelon, Pitcairninseln, Puerto Rico, Palästina, Portugal, Palau, Katar, Réunion, Rumänien, Serbien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Salomonen, Seychellen, Sudan, Schweden, Singapur, St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha, Slowenien, Spitzbergen und Jan Mayen, Slowakei, Sierra Leone, San Marino, Senegal, Somalia, Südsudan, São Tomé und Príncipe, El Salvador, Sint Maarten, Syrien, Eswatini, Turks- und Caicosinseln, Tschad, Französische Süd- und Antarktisgebiete, Togo, Thailand, Tadschikistan, Tokelau, Osttimor, Turkmenistan, Tunesien, Tonga, Türkei, Trinidad und Tobago, Tuvalu, Republik China, Tansania, Ukraine, Uganda, United States Minor Outlying Islands, Vereinigte Staaten, Usbekistan, Vatikanstadt, St. Vincent und die Grenadinen, Britische Jungferninseln, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Vanuatu, Wallis und Futuna, Samoa, countries.XK, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe