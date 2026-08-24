Am Sonntag wird Sölden erneut zum Zentrum der internationalen Radsportwelt: Der 45. Ötztaler Radmarathon findet statt. Der wohl härteste Radmarathon mit 4.000 Radfahrerinnen und Radfahrer aus 40 Nationen startet in Sölden. Dabei gilt es 227 Kilometer und 5.500 Höhenmeter über die vier Alpenpässe (Kühtai, Brenner, Jaufenpass und Timmelsjoch) zu überwinden, bevor es zurück nach Sölden geht. Das Teilnehmerfeld verspricht erneut hochklassigen Sport und einen spannenden Kampf um den prestigeträchtigen Sieg. Titelverteidiger Daniel Federspiel (AUT) will seinen Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen und trifft dabei auf starke Konkurrenz. Zu den bekanntesten Namen zählen Jack Burke (CAN), Stefano Cecchini (ITA), Alban Lakata (AUT), Anton Palzer (GER) und die beiden ehemaligen italienischen Ski Legenden Werner Heel und Manfred Mölgg. Im Frauenfeld geht Janine Meyer (GER) als Titelverteidigerin und dreifache Siegerin an den Start. Herausgefordert wird sie unter anderem von der zweitplatzierten des Vorjahres Eva Schien (GER) und der Lokalmatadorin Belinda Holzer (AUT). Freesports frauen

World of Freesports ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.