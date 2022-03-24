Zielsprint auf Etappe 3 des Swiss Epic - Schweizer weiterhin in Führung

Aufgrund der anhaltend widrigen Wetterbedingungen musste auch die 3. Etappe des diesjährigen Swiss Epic verkürzt werden! Start und Ziel lagen in La Punt, statt der geplanten Strecke nach Davos über den Scaletta-Pass. Die Fahrer legten eine angepasste Strecke von etwa 61 km mit 1.650 Höhenmetern zurück und nutzten dabei Trails, die an den beiden vorangegangenen Renntagen noch nicht befahren worden waren. Freesports

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