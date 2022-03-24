Weinbeer/Peretti und Barandun/Beeli holen Gesamtsieg beim Swiss Epic

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Die fünfte und letzte Etappe des Swiss Epic 2026 bildet den spektakulären Abschluss des fünftägigen Mountainbike-Etappenrennens in Davos. Auf 65 Kilometern und 2.350 Höhenmetern führt die Strecke über abwechslungsreiche Trails und anspruchsvolle Anstiege durch die Landschaft Graubündens. Freesports