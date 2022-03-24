SCOTT Racing holt auf der vorletzten Etappe des Swiss Epic 2026 Zeit auf

Es ist mir eine Freude, Ihnen die Pressemitteilung zur 4. Etappe des Mountainbike-Etappenrennens „Swiss Epic“ 2026 vorzustellen. Nachfolgend finden Sie Links zu allen Informationen, die Sie zur Ausgabe 2026 benötigen, darunter auch die Geschichte, wie das Team KTM Spada | Brenta Brakes – Olympia seinen vierten Etappensieg bei der Swiss Epic verbuchen konnte, während das Team SCOTT Racing 2 am Samstag, dem 22. August, in Davos einen wichtigen Etappensieg sowie 53 Sekunden Vorsprung im Kampf um die gelben CIOTIVA-Trikots errang. Freesports

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