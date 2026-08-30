Andrea Zust (SUI) wird zum 3. Mal in Folge GKA Hydrofoil Big Air Weltmeisterin

Sylt begrüßte beim GKA Kite World Cup Sylt 2026 ein starkes Teilnehmerfeld. Das Event ist mittlerweile seit vielen Jahren fester Bestandteil der GKA Kite World Tour und diesmal wurden die Weltmeister/-innen in den Disziplinen Hydrofoil Big Air und Kite-Surf gekrönt.
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