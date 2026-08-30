Janine Meyer (GER) pulverisiert Streckenrekord beim Ötztaler Radmarathon 2026

am Sonntag, 30. August 2026, wurde Sölden erneut zum Zentrum der internationalen Radsportwelt: Der 45. Ötztaler Radmarathon hat stattgefunden. Das Rennen begann bei angenehmen Temperaturen und blauem Himmel, perfekte Bedingungen für die Radfahrer. Die Strecke führte über 227 Kilometer von Sölden über vier Alpenpässe (Kühtaisattel, Brenner, Jaufenpass und Timmelsjoch) nach Südtirol und wieder zurück. Die Teilnehmer überwanden dabei unglaubliche 5.500 Höhenmeter. Insgesamt waren 4.271 Teilnehmer aus 40 Nationen am Start, die sich freiwillig dieser enormen Herausforderung an Körper und Geist stellten. Freesports

Dieses Video ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Italien und 235 andere Länder Schweiz, Frankreich, Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Angola, Antarktis (Sonderstatus durch Antarktisvertrag), Amerikanisch-Samoa, Australien, Aruba, Åland, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Bangladesch, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Saint-Barthélemy, Bermuda, Brunei, Bonaire, Saba, Sint Eustatius, Bahamas, Bhutan, Bouvetinsel, Botswana, Weißrussland, Belize, Kanada, Kokosinseln, Kongo, Demokratische Republik, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Republik, Elfenbeinküste, Cookinseln, Kamerun, Volksrepublik China, Kolumbien, Costa Rica, Kuba, Kap Verde, Curaçao, Weihnachtsinsel, Zypern, Tschechien, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Falklandinseln, Mikronesien, Färöer, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Guernsey (Kanalinsel), Ghana, Gibraltar, Grönland, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorialguinea, Griechenland, Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln, Guatemala, Guam, Guinea-Bissau, Hongkong, Heard und McDonaldinseln, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Insel Man, Indien, Britisches Territorium im Indischen Ozean, Irak, Iran, Island, Jersey (Kanalinsel), Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kirgisistan, Kambodscha, Kiribati, Komoren, St. Kitts und Nevis, Korea, Nord, Korea, Süd, Kuwait, Kaimaninseln, Kasachstan, Laos, Libanon, St. Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Libyen, Marokko, Monaco, Moldau, Montenegro, Saint-Martin (französischer Teil), Madagaskar, Marshallinseln, Nordmazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Macau, Nördliche Marianen, Martinique, Mauretanien, Montserrat, Malta, Mauritius, Malediven, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Neukaledonien, Niger, Norfolkinsel, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Nepal, Nauru, Niue, Neuseeland, Oman, Panama, Französisch-Polynesien, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Polen, Saint-Pierre und Miquelon, Pitcairninseln, Puerto Rico, Palästina, Portugal, Palau, Katar, Réunion, Rumänien, Serbien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Salomonen, Seychellen, Sudan, Schweden, Singapur, St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha, Slowenien, Spitzbergen und Jan Mayen, Slowakei, Sierra Leone, San Marino, Senegal, Somalia, Südsudan, São Tomé und Príncipe, El Salvador, Sint Maarten, Syrien, Eswatini, Turks- und Caicosinseln, Tschad, Französische Süd- und Antarktisgebiete, Togo, Thailand, Tadschikistan, Tokelau, Osttimor, Turkmenistan, Tunesien, Tonga, Türkei, Trinidad und Tobago, Tuvalu, Republik China, Tansania, Ukraine, Uganda, United States Minor Outlying Islands, Vereinigte Staaten, Usbekistan, Vatikanstadt, St. Vincent und die Grenadinen, Britische Jungferninseln, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Vanuatu, Wallis und Futuna, Samoa, countries.XK, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe