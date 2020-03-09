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2. HBL: Dormagen überlistet Coburg mit Kempa auf Sterba

2. Handball Bundesliga
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09.03.20, 14:01 Uhr

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Handball HSC 2000 Coburg TSV Bayer Dormagen Männer
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