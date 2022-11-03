2. HBL: Dreher, Finten und wuchtige Treffer - die Highlights des 9. Spieltags

03.11.22, 13:56 Uhr
Die Highlights der Video-Livestreams des 9. Spieltags in der 2. Handballbundesliga. @2-hbl @hsgkonstanz @hc-elbflorenz-2006 @vfleintrachthagen @vfl-luebeck-schwartau @hbw-balingen-weilstetten @tsv-bayer-dormagen @sg-bbm-bietigheim @hsg-nordhorn-lingen @hsc-2000-coburg @tus-n-luebbecke @eulenludwigshafen @tusem-essen @woelfe-wuerzburg @1-vfl-potsdam @hc-empor-rostock @tv-05-07-huettenberg @tv-grosswallstadt @drhv06 #handball #2hbl @sportdeutschlandtv
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