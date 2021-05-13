2. HBL: Huesmann fischt Ball von ganz weit oben! Hamm zaubert mit Kempa

13.05.21, 11:17 Uhr
Video-Highlight des Spiels ASV Hamm-Westfalen gegen TSV Bayer Dormagen in der 2. Handball-Bundesliga vom 31. Spieltag am 12.05.2021. Hamm zaubert mit dem Kempa.
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