2. HBL: In Dresden regnet es Paraden - die Highlights

13.09.21, 10:21 Uhr
Video-Highlights aus dem Spiel der 2. HBL: HC Elbflorenz 2006 vs. TV Emsdetten am 10.09.2021. #handball @2-hbl @hc-elbflorenz-2006 @tv-emsdetten #2hbl
15.02.26, 16:00 Uhr
05.06.23, 15:10 Uhr
17.04.25, 16:45 Uhr
06.09.25, 16:15 Uhr
28.09.18, 18:43 Uhr
17.05.25, 17:00 Uhr
03.10.20, 15:31 Uhr
30.05.21, 13:47 Uhr
11.10.25, 16:11 Uhr
26.10.25, 15:14 Uhr
09.11.18, 20:56 Uhr
09.04.14, 14:52 Uhr
21.09.18, 19:10 Uhr
09.02.22, 21:18 Uhr
11.11.18, 18:30 Uhr
13.08.21, 13:59 Uhr
03.05.18, 08:04 Uhr
03.10.22, 07:32 Uhr
05.06.23, 15:17 Uhr
04.04.18, 11:25 Uhr
24.08.21, 10:10 Uhr
07.10.18, 17:04 Uhr
05.03.21, 21:18 Uhr
01.04.21, 18:00 Uhr