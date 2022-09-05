2.HBL: Klasse Tore, starke Anspiele und 7-Meter-Killer! Die Highlights des 01. Spieltags

05.09.22, 14:58 Uhr
Die Highlights der Video-Livestreams des 01. Spieltags der Saison 2022/23 der 2. HBL. #2hbl #handball @hc-elbflorenz-2006 @woelfe-wuerzburg @tv-grosswallstadt @thsv-eisenach @drhv06 @tusem-essen @eulen-ludwigshafen @hbw-balingen-weilstetten @tsv-bayer-dormagen @hc-empor-rostock @hsc-2000-coburg @hsgkonstanz @thsv-eisenach @vfl-postdam @sg-bbm-bietigheim @tus-n-luebbecke @vfleintrachthagen @sportdeutschlandtv
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