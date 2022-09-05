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2.HBL: Klasse Tore, starke Anspiele und 7-Meter-Killer! Die Highlights des 01. Spieltags

2. Handball Bundesliga
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05.09.22, 14:58 Uhr

Die Highlights der Video-Livestreams des 01. Spieltags der Saison 2022/23 der 2. HBL. #2hbl     #handball    @hc-elbflorenz-2006 @woelfe-wuerzburg    @tv-grosswallstadt @thsv-eisenach @drhv06@tusem-essen@eulen-ludwigshafen@hbw-balingen-weilstetten @tsv-bayer-dormagen@hc-empor-rostock@hsc-2000-coburg @hsgkonstanz @thsv-eisenach@vfl-postdam @sg-bbm-bietigheim@tus-n-luebbecke @vfleintrachthagen@sportdeutschlandtv

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