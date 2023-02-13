2. HBL: Kracher-Abschlüsse eingeschweißt & abgewehrt - Die Highlights des 20. Spieltags

13.02.23, 11:08 Uhr
Die Highlights der Video-Livestreams des 20. Spieltags in der 2. Handballbundesliga. @sportdeutschlandtv @sg-bbm-bietigheim @1-vfl-potsdam @hsg-nordhorn-lingen @tv-05-07-huettenberg @hbw-balingen-weilstetten @eulenludwigshafen @drhv06 @tsv-bayer-dormagen @tusem-essen @hc-empor-rostock @hsgkonstanz @hsc-2000-coburg #handball #2hbl
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