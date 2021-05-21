2. HBL: Lindskog Andersson in Spiellaune - bedient Kretschmer mit Kempa-Pass

21.05.21, 19:21 Uhr
Video-Highlight des Spiels VfL Lübeck-Schwartau gegen TSV Bayer Dormagen in der 2. Handball-Bundesliga vom 33. Spieltag am 21.05.2021. Schwartau glänzt mit einem tollen Kempa.
03.10.22, 07:32 Uhr
05.06.23, 15:10 Uhr
09.06.23, 15:12 Uhr
20.03.23, 15:01 Uhr
22.12.20, 15:21 Uhr
05.10.20, 10:47 Uhr
14.06.21, 08:58 Uhr
14.02.22, 10:49 Uhr
10.04.23, 13:08 Uhr
16.10.20, 21:25 Uhr
09.11.18, 20:56 Uhr
09.04.14, 14:52 Uhr
21.09.18, 19:10 Uhr
09.02.22, 21:18 Uhr
11.11.18, 18:30 Uhr
13.08.21, 13:59 Uhr
03.05.18, 08:04 Uhr
28.09.18, 18:43 Uhr
04.04.18, 11:25 Uhr
05.06.23, 15:17 Uhr
24.08.21, 10:10 Uhr
07.10.18, 17:04 Uhr
30.05.21, 13:47 Uhr