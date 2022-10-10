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2. HBL: Paraden, Heber, Kempa und mehr! Die Highlights des 6. Spieltags

2. Handball Bundesliga
2. Handball Bundesliga

10.10.22, 09:23 Uhr

Die Highlights der Video-Livestreams des 6. Spieltags in der 2. Handballbundesliga. @2-hbl    @hsgkonstanz@hc-elbflorenz-2006 @1-vfl-potsdam@vfleintrachthagen@vfl-luebeck-schwartau@tus-n-luebbecke@hbw-balingen-weilstetten@tsv-bayer-dormagen-maenner @sg-bbm-bietigheim@tv-05-07-huettenberg@hsg-nordhorn-lingen@hc-motor @hsc-2000-coburg@eulenludwigshafen#handball     #2hbl    @sportdeutschlandtv

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