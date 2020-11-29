2. HBL: Pfosten, Tor! Andre Meuser mit starkem Hüftwurf

29.11.20, 09:28 Uhr
Video-Highlight des Spiels TSV Bayer Dormagen gegen TV Großwallstadt in der 2. Handball-Bundesliga vom 10. Spieltag am 28.11.2020. Andre Meuser vom TSV Bayer Dormagen trifft in letzter Sekunde des Zeitspiels mit einem starken Hüftwurf.
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