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2. HBL: Schöne Tempogegenstöße, Fackeln aus dem Rückraum und mehr - Die Highlights des 8. Spieltags

2. Handball Bundesliga
2. Handball Bundesliga

31.10.22, 13:09 Uhr

Die Highlights der Video-Livestreams des 8. Spieltags in der 2. Handballbundesliga. @2-hbl    @hsgkonstanz@hc-elbflorenz-2006 @vfleintrachthagen@vfl-luebeck-schwartau @hbw-balingen-weilstetten@tsv-bayer-dormagen-maenner @sg-bbm-bietigheim@hsg-nordhorn-lingen@hsc-2000-coburg@eulenludwigshafen@tusem-essen @woelfe-wuerzburg #handball     #2hbl    @sportdeutschlandtv

Handball HBW Balingen-Weilstetten TSV Bayer Dormagen Männer TUSEM Essen
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