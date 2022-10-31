2. HBL: Schöne Tempogegenstöße, Fackeln aus dem Rückraum und mehr - Die Highlights des 8. Spieltags

31.10.22, 13:09 Uhr
Die Highlights der Video-Livestreams des 8. Spieltags in der 2. Handballbundesliga. @2-hbl @hsgkonstanz @hc-elbflorenz-2006 @vfleintrachthagen @vfl-luebeck-schwartau @hbw-balingen-weilstetten @tsv-bayer-dormagen-maenner @sg-bbm-bietigheim @hsg-nordhorn-lingen @hsc-2000-coburg @eulenludwigshafen @tusem-essen @woelfe-wuerzburg #handball #2hbl @sportdeutschlandtv
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