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2. HBL: Starke Anspiele und gefühlvolle Heber - Die Highlights des 13. Spieltags

2. Handball Bundesliga
2. Handball Bundesliga

28.11.22, 12:39 Uhr

Die Highlights des 13. Spieltags in der 2. Handballbundesliga! @sg-bbm-bietigheim @hsg-nordhorn-lingen @hbw-ballingen-weilstetten @hsgkonstanz    @woelfe-wuerzburg@vfleintrachthagenu23 @eulenludwigshafen@vfl-luebeck-schwartau @1-vfl-potsdam @tusem-essen@tsv-bayer-dormagen     @thsv-eisenach@drhv06@hsc-2000-coburg@2hbl@sportdeutschlandtv#handball#2hbl

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