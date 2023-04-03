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  4. 2. HBL: Trickwürfe, Pässe aus dem Liegen und ein Torhüterausflug - die Highlights des 28. Spieltags

2. HBL: Trickwürfe, Pässe aus dem Liegen und ein Torhüterausflug - die Highlights des 28. Spieltags

2. Handball Bundesliga
2. Handball Bundesliga

03.04.23, 13:00 Uhr

Die Highlights der Video-Livestreams des 27. Spieltags in der 2. Handballbundesliga. #handball #2hbl @sportdeutschlandtv @hsc-2000-coburg@hsg-nordhorn-lingen@vfl-luebeck-schwartau@hsgkonstanz @tv-grosswallstadt@vfleintrachthagen@tv-05-07-huettenberg @sg-bbm-bietigheim @tsv-bayer-dormagen-maenner @drhv06 @2-hbl

Handball TV 05/07 Hüttenberg TSV Bayer Dormagen Männer Dessau-Rosslauer HV 06
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