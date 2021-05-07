Zum Inhalt
  1. Home
  2. Handball
  3. 2. Handball Bundesliga
  4. 2. HBL: Was für ein Geschoss! Kolodziej feuert den Ball unter die Latte

2. HBL: Was für ein Geschoss! Kolodziej feuert den Ball unter die Latte

2. Handball Bundesliga
2. Handball Bundesliga

07.05.21, 19:03 Uhr

Video-Highlight des Spiels TSV Bayer Dormagen gegen TuS Fürstenfeldbruck in der 2. Handball-Bundesliga vom 30. Spieltag am 07.05.2021. Falk Kolodziej feuert den Ball unter die Latte.

Handball TSV Bayer Dormagen Männer TuS Fürstenfeldbruck Männer
Dieses Video ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Schweiz 
FREE KURZCLIP
HBF: Ruwe knallt den Ball unter die Latte!
Sporteurope.TV
HBF: Ruwe knallt den Ball unter die Latte!

28.10.23, 20:10 Uhr

Sonstiges
2. HBL: Geschmeidiger Ball! Wucherpfennig mit dem Heber
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Geschmeidiger Ball! Wucherpfennig mit dem Heber

27.06.21, 08:48 Uhr

Handball
FREE
WM der Frauen 2019: Millimetergenau! Behnke feuert Ball perfekt unter die Latte
Handball-WM der Frauen 2019
WM der Frauen 2019: Millimetergenau! Behnke feuert Ball perfekt unter die Latte

06.12.19, 10:51 Uhr

Handball
2. HBL: Jaeger hebt ab zur Rettungsaktion und verfehlt Ball - aber Pfosten rettet
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Jaeger hebt ab zur Rettungsaktion und verfehlt Ball - aber Pfosten rettet

11.04.21, 21:09 Uhr

Handball
2. HBL: Huesmann fischt Ball von ganz weit oben! Hamm zaubert mit Kempa
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Huesmann fischt Ball von ganz weit oben! Hamm zaubert mit Kempa

13.05.21, 11:17 Uhr

Handball
FREE
2. HBL-Magazin: Direkte Duelle um die Aufstiegsplätze in Dessau und Balingen!
2. Handball Bundesliga
2. HBL-Magazin: Direkte Duelle um die Aufstiegsplätze in Dessau und Balingen!

15.05.23, 14:57 Uhr

Handball

Weitere Videos und Fotos von 2. Handball Bundesliga

Faszination Handball
2. Handball Bundesliga
Faszination Handball

09.04.14, 14:52 Uhr

Handball
2. Liga: Blaue Karte heizt Schlussminute in Wilhelmshaven auf
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Blaue Karte heizt Schlussminute in Wilhelmshaven auf

09.11.18, 20:56 Uhr

Handball
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles

21.09.18, 19:10 Uhr

Handball
2. Liga: Hamms Kreisläufer Brosch vollendet einhändigen Catch mit Heber
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Hamms Kreisläufer Brosch vollendet einhändigen Catch mit Heber

11.11.18, 18:30 Uhr

Handball
FREE
2. HBL: Was für eine Schlussphase, inklusive Buzzerbeater-Tor zum Sieg!
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Was für eine Schlussphase, inklusive Buzzerbeater-Tor zum Sieg!

09.02.22, 21:18 Uhr

Handball
ASV Hamm-Westfalen - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21
2. Handball Bundesliga
ASV Hamm-Westfalen - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21

13.08.21, 13:59 Uhr

Handball
FREE
2. Liga: Hildesheim erwischt guten Start gegen Hamm
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Hildesheim erwischt guten Start gegen Hamm

03.05.18, 08:04 Uhr

Handball
2. Liga: Aue verschenkt in der Schlussphase den Sieg gegen Emsdetten
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Aue verschenkt in der Schlussphase den Sieg gegen Emsdetten

28.09.18, 18:43 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Tolle Kreisanspiele und wichtige Paraden - die Highlights des 5. Spieltags
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Tolle Kreisanspiele und wichtige Paraden - die Highlights des 5. Spieltags

03.10.22, 07:32 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Tore über das komplette Spielfeld, ein No-Look-Treffer und viele kluge Spielzüge - Die Highlights des 37. Spieltages
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Tore über das komplette Spielfeld, ein No-Look-Treffer und viele kluge Spielzüge - Die Highlights des 37. Spieltages

05.06.23, 15:10 Uhr

Handball
Highlights: Saarlouis mit wichtigem Erfolg gegen Balingen im Abstiegskampf
2. Handball Bundesliga
Highlights: Saarlouis mit wichtigem Erfolg gegen Balingen im Abstiegskampf

04.04.18, 11:25 Uhr

Handball
FREE
Fernduell um den zweiten Aufstiegsplatz | 37. Spieltag | 2. HBL-Magazin
2. Handball Bundesliga
Fernduell um den zweiten Aufstiegsplatz | 37. Spieltag | 2. HBL-Magazin

05.06.23, 15:17 Uhr

Handball
EHV Aue - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21
2. Handball Bundesliga
EHV Aue - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21

24.08.21, 10:10 Uhr

Handball
2. Liga: Traum-Dreher von Hamm! Keine Chance für Rhein-Vikings Keeper
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Traum-Dreher von Hamm! Keine Chance für Rhein-Vikings Keeper

07.10.18, 17:04 Uhr

Handball
2. HBL: Artistisch! Emsdettens Jurdzs trifft mit dem Rücken zum Tor
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Artistisch! Emsdettens Jurdzs trifft mit dem Rücken zum Tor

03.10.20, 15:31 Uhr

Handball
2.HBL: Stark gedeckt, solider Abschluss! Köster ist nicht aufzuhalten
2. Handball Bundesliga
2.HBL: Stark gedeckt, solider Abschluss! Köster ist nicht aufzuhalten

01.04.21, 18:00 Uhr

Handball

Ähnliche Profile