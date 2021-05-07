2. HBL: Was für ein Geschoss! Kolodziej feuert den Ball unter die Latte

07.05.21, 19:03 Uhr
Video-Highlight des Spiels TSV Bayer Dormagen gegen TuS Fürstenfeldbruck in der 2. Handball-Bundesliga vom 30. Spieltag am 07.05.2021. Falk Kolodziej feuert den Ball unter die Latte.
28.10.23, 20:10 Uhr
27.06.21, 08:48 Uhr
06.12.19, 10:51 Uhr
11.04.21, 21:09 Uhr
13.05.21, 11:17 Uhr
15.05.23, 14:57 Uhr
09.04.14, 14:52 Uhr
09.11.18, 20:56 Uhr
21.09.18, 19:10 Uhr
11.11.18, 18:30 Uhr
09.02.22, 21:18 Uhr
13.08.21, 13:59 Uhr
03.05.18, 08:04 Uhr
28.09.18, 18:43 Uhr
03.10.22, 07:32 Uhr
05.06.23, 15:10 Uhr
04.04.18, 11:25 Uhr
05.06.23, 15:17 Uhr
24.08.21, 10:10 Uhr
07.10.18, 17:04 Uhr
03.10.20, 15:31 Uhr
01.04.21, 18:00 Uhr