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2. HBL: Wilde 30 Sekunden in Hamm - erst Traumanspiel, dann Rote Karte

2. Handball Bundesliga
2. Handball Bundesliga

13.05.21, 11:23 Uhr

Video-Highlight des Spiels ASV Hamm-Westfalen gegen TSV Bayer Dormagen in der 2. Handball-Bundesliga vom 31. Spieltag am 12.05.2021. In Hamm geht es wild zu.

Handball ASV Hamm-Westfalen Männer TSV Bayer Dormagen Männer
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