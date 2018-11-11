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2. Liga: 3 Sekunden vor Schluss - Dormagen mit der Chance zum Ausgleich

2. Handball Bundesliga
2. Handball Bundesliga

11.11.18, 17:03 Uhr

In der Partie der 2. Handball-Bundesliga zwischen TuS Ferndorf vs. TSV Bayer Dormagen bleiben Dormagen 3 Sekunden um den Ausgleichstreffer zu erzielen.

Handball TuS Ferndorf TSV Bayer Dormagen Männer
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