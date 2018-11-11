2. Liga: 3 Sekunden vor Schluss - Dormagen mit der Chance zum Ausgleich

11.11.18, 17:03 Uhr
In der Partie der 2. Handball-Bundesliga zwischen TuS Ferndorf vs. TSV Bayer Dormagen bleiben Dormagen 3 Sekunden um den Ausgleichstreffer zu erzielen.
15.07.21, 12:08 Uhr
15.07.21, 12:04 Uhr
15.07.21, 11:28 Uhr
10.06.20, 14:10 Uhr
10.06.20, 13:00 Uhr
18.06.19, 14:00 Uhr
10.06.20, 14:01 Uhr
21.04.21, 20:17 Uhr
15.05.23, 14:57 Uhr
04.11.18, 18:43 Uhr
09.11.18, 20:56 Uhr
09.04.14, 14:52 Uhr
21.09.18, 19:10 Uhr
09.02.22, 21:18 Uhr
11.11.18, 18:30 Uhr
13.08.21, 13:59 Uhr
28.09.18, 18:43 Uhr
05.06.23, 15:10 Uhr
03.05.18, 08:04 Uhr
03.10.22, 07:32 Uhr
04.04.18, 11:25 Uhr
05.06.23, 15:17 Uhr
24.08.21, 10:10 Uhr
07.10.18, 17:04 Uhr
09.06.23, 15:12 Uhr
30.05.21, 13:47 Uhr