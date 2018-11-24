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2. Liga: Elbflorenz mit sehenswertem Doppelschlag

2. Handball Bundesliga
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24.11.18, 13:39 Uhr

Der HC Elbflorenz empfing in der 2. Liga den TSV Bayer Dormagen und bringt die BallsportARENA zum kochen.
Sportdeutschland.tv zeigt alle Spiele der 2. Handball Bundesliga LIVE und on demand.

Handball HC Elbflorenz U19m TSV Bayer Dormagen Männer
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