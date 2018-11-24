2. Liga: Elbflorenz mit sehenswertem Doppelschlag

24.11.18, 13:39 Uhr
Der HC Elbflorenz empfing in der 2. Liga den TSV Bayer Dormagen und bringt die BallsportARENA zum kochen. Sportdeutschland.tv zeigt alle Spiele der 2. Handball Bundesliga LIVE und on demand.
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