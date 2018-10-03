2. Liga: Gelungener Start für Dormagen

03.10.18, 10:49 Uhr
Beim Auswärtssieg in Emsdetten sorgte Bayer Dormagen von Beginn an für klare Verhältnisse.
03.10.22, 07:32 Uhr
05.06.23, 15:10 Uhr
09.06.23, 15:12 Uhr
20.03.23, 15:01 Uhr
28.09.21, 12:41 Uhr
31.03.22, 15:23 Uhr
02.05.22, 14:09 Uhr
01.11.20, 09:37 Uhr
29.11.20, 09:28 Uhr
23.08.21, 14:50 Uhr
09.04.14, 14:52 Uhr
09.11.18, 20:56 Uhr
21.09.18, 19:10 Uhr
11.11.18, 18:30 Uhr
09.02.22, 21:18 Uhr
13.08.21, 13:59 Uhr
03.05.18, 08:04 Uhr
28.09.18, 18:43 Uhr
04.04.18, 11:25 Uhr
05.06.23, 15:17 Uhr
24.08.21, 10:10 Uhr
07.10.18, 17:04 Uhr
03.10.20, 15:31 Uhr
01.04.21, 18:00 Uhr