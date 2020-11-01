2. HBL: Starker Wurf aus der Ferne! Dormagens Grbavac trifft mit voller Wucht

01.11.20, 09:37 Uhr
Highlight-Video des Spiels TSV Bayer Dormagen gegen TuS N-Lübbecke in der 2. Handball-Bundesliga vom 6. Spieltag am 31.10.2020. Ante Grbavac vom TSV Bayer Dormagen trifft bei drei übrigen Pässen mit langem Wurf.
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