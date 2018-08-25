Zum Inhalt
  1. Home
  2. Handball
  3. 2. Handball Bundesliga
  4. Verteidigung ausgespielt! Richter kommt völlig frei zum Abschluss

Verteidigung ausgespielt! Richter kommt völlig frei zum Abschluss

2. Handball Bundesliga
2. Handball Bundesliga

25.08.18, 11:33 Uhr

Im 1. Spiel der neuen Saison gelingt dem TSV Bayer Dormagen gegen TuS N-Lübbecke ein schönes Tor. Benjamin Richter kommt völlig frei zum Wurf und verwertet diesen auch.

Handball TSV Bayer Dormagen Männer TuS N-Lübbecke
Dieses Video ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Schweiz 
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Dresden beschert dem Meister die erste Auswärtsniederlage der Saison - die Highlights des letzten Spieltags
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Dresden beschert dem Meister die erste Auswärtsniederlage der Saison - die Highlights des letzten Spieltags

09.06.23, 15:12 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Fackeln aus 9 Meter und Paraden vom Strich - Die Highlights des 25. Spieltags
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Fackeln aus 9 Meter und Paraden vom Strich - Die Highlights des 25. Spieltags

20.03.23, 15:01 Uhr

Handball
FREE
Ein Spieltag voller Überraschungen! | 17. Spieltag | 2. HBL-Highlightmagazin
2. Handball Bundesliga
Ein Spieltag voller Überraschungen! | 17. Spieltag | 2. HBL-Highlightmagazin

21.12.21, 13:45 Uhr

Handball
2. HBL: Rot für Lübbecke nach 90 Sekunden! Schneider völlig benommen am Boden
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Rot für Lübbecke nach 90 Sekunden! Schneider völlig benommen am Boden

31.05.21, 09:26 Uhr

Handball
2. HBL: Starker Wurf aus der Ferne! Dormagens Grbavac trifft mit voller Wucht
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Starker Wurf aus der Ferne! Dormagens Grbavac trifft mit voller Wucht

01.11.20, 09:37 Uhr

Handball
FREE
2. HBL-Magazin: Direkte Duelle um die Aufstiegsplätze in Dessau und Balingen!
2. Handball Bundesliga
2. HBL-Magazin: Direkte Duelle um die Aufstiegsplätze in Dessau und Balingen!

15.05.23, 14:57 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Kempa, starke Paraden und geile Aktionen - die Highlights des 29. Spieltags
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Kempa, starke Paraden und geile Aktionen - die Highlights des 29. Spieltags

10.04.23, 13:08 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Was für starke Szenen! - Die Highlights des 23. Spieltags
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Was für starke Szenen! - Die Highlights des 23. Spieltags

27.02.23, 14:11 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Power im Arm und Durchsetzungsvermögen - die Highlights des 30. Spieltags
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Power im Arm und Durchsetzungsvermögen - die Highlights des 30. Spieltags

17.04.23, 10:40 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Zauber auf der Saison-Zielgeraden! Die Highlights des 36. Spieltages
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Zauber auf der Saison-Zielgeraden! Die Highlights des 36. Spieltages

29.05.23, 15:09 Uhr

Handball

Weitere Videos und Fotos von 2. Handball Bundesliga

2. Liga: Blaue Karte heizt Schlussminute in Wilhelmshaven auf
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Blaue Karte heizt Schlussminute in Wilhelmshaven auf

09.11.18, 20:56 Uhr

Handball
Faszination Handball
2. Handball Bundesliga
Faszination Handball

09.04.14, 14:52 Uhr

Handball
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Irre Schlussminuten in Essen - Der Kommentator gibt alles

21.09.18, 19:10 Uhr

Handball
FREE
2. HBL: Was für eine Schlussphase, inklusive Buzzerbeater-Tor zum Sieg!
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Was für eine Schlussphase, inklusive Buzzerbeater-Tor zum Sieg!

09.02.22, 21:18 Uhr

Handball
2. Liga: Hamms Kreisläufer Brosch vollendet einhändigen Catch mit Heber
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Hamms Kreisläufer Brosch vollendet einhändigen Catch mit Heber

11.11.18, 18:30 Uhr

Handball
ASV Hamm-Westfalen - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21
2. Handball Bundesliga
ASV Hamm-Westfalen - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21

13.08.21, 13:59 Uhr

Handball
FREE
2. Liga: Hildesheim erwischt guten Start gegen Hamm
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Hildesheim erwischt guten Start gegen Hamm

03.05.18, 08:04 Uhr

Handball
2. Liga: Aue verschenkt in der Schlussphase den Sieg gegen Emsdetten
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Aue verschenkt in der Schlussphase den Sieg gegen Emsdetten

28.09.18, 18:43 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Tolle Kreisanspiele und wichtige Paraden - die Highlights des 5. Spieltags
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Tolle Kreisanspiele und wichtige Paraden - die Highlights des 5. Spieltags

03.10.22, 07:32 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBL: Tore über das komplette Spielfeld, ein No-Look-Treffer und viele kluge Spielzüge - Die Highlights des 37. Spieltages
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Tore über das komplette Spielfeld, ein No-Look-Treffer und viele kluge Spielzüge - Die Highlights des 37. Spieltages

05.06.23, 15:10 Uhr

Handball
Highlights: Saarlouis mit wichtigem Erfolg gegen Balingen im Abstiegskampf
2. Handball Bundesliga
Highlights: Saarlouis mit wichtigem Erfolg gegen Balingen im Abstiegskampf

04.04.18, 11:25 Uhr

Handball
FREE
Fernduell um den zweiten Aufstiegsplatz | 37. Spieltag | 2. HBL-Magazin
2. Handball Bundesliga
Fernduell um den zweiten Aufstiegsplatz | 37. Spieltag | 2. HBL-Magazin

05.06.23, 15:17 Uhr

Handball
EHV Aue - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21
2. Handball Bundesliga
EHV Aue - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21

24.08.21, 10:10 Uhr

Handball
2. Liga: Traum-Dreher von Hamm! Keine Chance für Rhein-Vikings Keeper
2. Handball Bundesliga
2. Liga: Traum-Dreher von Hamm! Keine Chance für Rhein-Vikings Keeper

07.10.18, 17:04 Uhr

Handball
2. HBL: Artistisch! Emsdettens Jurdzs trifft mit dem Rücken zum Tor
2. Handball Bundesliga
2. HBL: Artistisch! Emsdettens Jurdzs trifft mit dem Rücken zum Tor

03.10.20, 15:31 Uhr

Handball
2.HBL: Stark gedeckt, solider Abschluss! Köster ist nicht aufzuhalten
2. Handball Bundesliga
2.HBL: Stark gedeckt, solider Abschluss! Köster ist nicht aufzuhalten

01.04.21, 18:00 Uhr

Handball

Ähnliche Profile