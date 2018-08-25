Verteidigung ausgespielt! Richter kommt völlig frei zum Abschluss

25.08.18, 11:33 Uhr
Im 1. Spiel der neuen Saison gelingt dem TSV Bayer Dormagen gegen TuS N-Lübbecke ein schönes Tor. Benjamin Richter kommt völlig frei zum Wurf und verwertet diesen auch.
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