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In den Kasten gezischt! Wullenweber verwandelt grandios

2. Handball Bundesliga
2. Handball Bundesliga

16.12.20, 11:42 Uhr

Video-Highlight des Spiels Handball Sport Verein Hamburg gegen TSV Bayer Dormagen in der 2. Handball-Bundesliga vom 4. Spieltag am 15.12.2020. Der Hamburger Finn Wullenweber verwandelt zum 26:21.

Handball HSV Hamburg TSV Bayer Dormagen Männer
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