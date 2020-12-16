In den Kasten gezischt! Wullenweber verwandelt grandios

16.12.20, 11:42 Uhr
Video-Highlight des Spiels Handball Sport Verein Hamburg gegen TSV Bayer Dormagen in der 2. Handball-Bundesliga vom 4. Spieltag am 15.12.2020. Der Hamburger Finn Wullenweber verwandelt zum 26:21.
21.09.18, 19:10 Uhr
04.12.21, 20:10 Uhr
03.10.22, 07:32 Uhr
05.06.23, 15:10 Uhr
09.06.23, 15:12 Uhr
20.03.23, 15:01 Uhr
27.06.21, 09:28 Uhr
24.08.21, 10:49 Uhr
21.12.21, 13:45 Uhr
02.10.20, 21:10 Uhr
09.04.14, 14:52 Uhr
11.11.18, 18:30 Uhr
09.11.18, 20:56 Uhr
09.02.22, 21:18 Uhr
03.05.18, 08:04 Uhr
28.09.18, 18:43 Uhr
13.08.21, 13:59 Uhr
05.06.23, 15:17 Uhr
04.04.18, 11:25 Uhr
03.10.20, 15:31 Uhr
01.04.21, 18:00 Uhr
05.03.21, 21:18 Uhr
30.05.21, 13:47 Uhr