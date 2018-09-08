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  4. Rote Karte & Siebenmeter! So lief das hektische Ende in Hüttenberg

Rote Karte & Siebenmeter! So lief das hektische Ende in Hüttenberg

2. Handball Bundesliga
2. Handball Bundesliga

08.09.18, 20:31 Uhr

Auch der TV Hüttenberg und Bayer Dormagen lieferten sich eine enge Partie in der 2. Handball-Bundesliga. Am Ende wurde es dann nochmal richtig hektisch.

Handball TV 05/07 Hüttenberg TSV Bayer Dormagen Männer
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