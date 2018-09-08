Rote Karte & Siebenmeter! So lief das hektische Ende in Hüttenberg

08.09.18, 20:31 Uhr
Auch der TV Hüttenberg und Bayer Dormagen lieferten sich eine enge Partie in der 2. Handball-Bundesliga. Am Ende wurde es dann nochmal richtig hektisch.
05.06.23, 15:10 Uhr
21.09.18, 19:10 Uhr
03.10.22, 07:32 Uhr
09.06.23, 15:12 Uhr
20.03.23, 15:01 Uhr
18.06.19, 14:00 Uhr
21.12.21, 13:45 Uhr
28.09.18, 20:07 Uhr
31.10.18, 09:39 Uhr
11.10.21, 13:16 Uhr
09.11.18, 20:56 Uhr
09.04.14, 14:52 Uhr
09.02.22, 21:18 Uhr
11.11.18, 18:30 Uhr
13.08.21, 13:59 Uhr
28.09.18, 18:43 Uhr
03.05.18, 08:04 Uhr
04.04.18, 11:25 Uhr
05.06.23, 15:17 Uhr
24.08.21, 10:10 Uhr
07.10.18, 17:04 Uhr
30.05.21, 13:47 Uhr