ProA: Artland Dragons vs. VfL SparkassenStars Bochum Artland Dragons 29.04.23, 17:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Artland Dragons vs. VfL SparkassenStars Bochum aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 34. Spieltag am 29.04.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga @artland-dragons @sparkassenstars-bochum #basketball #proa #barmer2basketballbundesligaBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAArtland DragonsVfL SparkassenStars BochumArtland Dragons ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.