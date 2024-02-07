ProA: Artland Dragons vs. VfL SparkassenStars Bochum Artland Dragons 07.02.24, 18:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Artland Dragons vs. VfL SparkassenStars Bochum aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 21. Spieltag am 07.02.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @artland-dragons @sparkassenstars-bochumBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAArtland DragonsVfL SparkassenStars BochumArtland Dragons ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.