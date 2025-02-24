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Court 1 - BWF World Championships 2026: Round of 32

BWF Welttour
BWF Welttour

19.08.26, 03:20 Uhr UPCOMING : Live in 11d • 15h • 58m • 26s

Video-Livestream der dritten Runde der BWF World Championships 2026 auf Court 1. #badminton #BWFWorldChampionships2026

Badminton Badminton World Tour bwfworldchampionships
Dieses Video ist nur in Deutschland verfügbar
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