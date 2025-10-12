ProB Süd: Dresden Titans vs. VR-Bank Würzburg Baskets Akademie Dresden Titans 12.10.25, 14:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Dresden Titans vs. VR-Bank Würzburg Baskets Akademie aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 12.10.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @dresden-titans @vr-bank-wuerzburg-baskets-akademie-nbblBasketballDresden TitansVR-Bank Würzburg Baskets Akademie NBBLBARMER 2. Basketball BundesligaDresden Titans ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.