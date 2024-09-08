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Dresdner Eislöwen vs. EC Kassel Huskies

Dresdner Eislöwen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Dresdner Eislöwen
Dresdner Eislöwen

06.09.26, 14:30 Uhr UPCOMING : Live in 24d • 7h • 7m • 31s

Video-Livestream des Testspiels Dresdner Eislöwen vs. EC Kassel Huskies am 06.09.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @dresdner-eisloewen @ec-kassel-huskies

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