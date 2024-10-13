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EHC Freiburg vs. EHC Basel

EHC Freiburg ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
EHC Freiburg
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28.08.26, 17:00 Uhr UPCOMING : Live in 16d • 6h • 26m • 26s

Video-Livestream des Testspiels EHC Freiburg vs. EHC Basel am 28.08.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @ehc-freiburg

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