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EHC Freiburg vs. HC La Chaux-de-Fonds

EHC Freiburg ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
EHC Freiburg
EHC Freiburg

04.09.26, 17:00 Uhr UPCOMING : Live in 22d • 9h • 37m • 44s

Video-Livestream des Testspiels EHC Freiburg vs. HC La Chaux-de-Fonds am 04.09.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @ehc-freiburg

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