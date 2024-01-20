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ProA: Eisbären Bremerhaven vs. PS Karlsruhe LIONS

Eisbären Bremerhaven
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Video-Livestream des Basketballspiels Eisbären Bremerhaven vs. PS Karlsruhe LIONS aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 18. Spieltag am 20.01.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @eisbaerenbremerhaven @ps-karlsruhe-lions

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Eisbären Bremerhaven ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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