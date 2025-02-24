goto content
  1. Home
  2. Badminton
  3. BWF World Tour
  4. Court 2 - BWF World Championships 2026: Round of 64/48

Court 2 - BWF World Championships 2026: Round of 64/48

BWF World Tour
BWF World Tour

8/17/26, 3:20 AM UPCOMING : Live in 9d • 8h • 33m • 29s

Video livestream of the early rounds of the BWF World Championships 2026 on Court 1. #badminton #bwfworldtour #BWFWorldChampionships

Badminton Badminton World Tour bwfworldchampionships
This livestream is only available Germany.
UPCOMING
Court 1 - VICTOR Korea Masters 2026 - Halbfinals
BWF Welttour
Court 1 - VICTOR Korea Masters 2026 - Halbfinals

Tomorrow, 1:50 AM

Badminton
UPCOMING
Court 1 - VICTOR Korea Masters 2026 - Finale
BWF Welttour
Court 1 - VICTOR Korea Masters 2026 - Finale

8/9/26, 1:50 AM

Badminton
Court 1 - YONEX Taipei Open 2026 - Finale
BWF Welttour
Court 1 - YONEX Taipei Open 2026 - Finale

8/2/26, 3:50 AM

Badminton
Court 1 - YONEX Taipei Open 2026 - Halbfinals
BWF Welttour
Court 1 - YONEX Taipei Open 2026 - Halbfinals

8/1/26, 3:50 AM

Badminton
UPCOMING
Court 1 - BWF World Championships 2026: Round of 64/48
BWF Welttour
Court 1 - BWF World Championships 2026: Round of 64/48

8/17/26, 3:20 AM

Badminton
UPCOMING
Court 1 - BWF World Championships 2026: Round of 64/48/32
BWF Welttour
Court 1 - BWF World Championships 2026: Round of 64/48/32

8/18/26, 3:20 AM

Badminton
UPCOMING
Court 2 - BWF World Championships 2026: Round of 64/48/32
BWF Welttour
Court 2 - BWF World Championships 2026: Round of 64/48/32

8/18/26, 3:20 AM

Badminton
UPCOMING
Court 1 - BWF World Championships 2026: Round of 32
BWF Welttour
Court 1 - BWF World Championships 2026: Round of 32

8/19/26, 3:20 AM

Badminton
UPCOMING
Court 2 - BWF World Championships 2026: Round of 32
BWF Welttour
Court 2 - BWF World Championships 2026: Round of 32

8/19/26, 3:20 AM

Badminton
UPCOMING
Court 1 - BWF World Championships 2026: Achtelfinale
BWF Welttour
Court 1 - BWF World Championships 2026: Achtelfinale

8/20/26, 4:50 AM

Badminton

More videos by BWF World Tour

Court 1 - YONEX Taipei Open 2026 - Finale
BWF Welttour
Court 1 - YONEX Taipei Open 2026 - Finale

8/2/26, 3:50 AM

Badminton
Court 1 - YONEX Taipei Open 2026 - Halbfinals
BWF Welttour
Court 1 - YONEX Taipei Open 2026 - Halbfinals

8/1/26, 3:50 AM

Badminton
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Finale
BWF Welttour
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Finale

7/26/26, 4:50 AM

Badminton
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Halbfinals - Session 2
BWF Welttour
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Halbfinals - Session 2

7/25/26, 8:50 AM

Badminton
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Halbfinals - Session 1
BWF Welttour
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Halbfinals - Session 1

7/25/26, 1:50 AM

Badminton
FREE
YONEX German Open 2025 | Live & exklusiv auf Sportdeutschland.TV - Trailer
BWF Welttour
YONEX German Open 2025 | Live & exklusiv auf Sportdeutschland.TV - Trailer

2/24/25, 3:33 PM

Badminton
Court 1 - DAIHATSU Japan Open 2026 - Finale
BWF Welttour
Court 1 - DAIHATSU Japan Open 2026 - Finale

7/19/26, 1:50 AM

Badminton
Court 2 - DAIHATSU Japan Open 2026 - Achtelfinale
BWF Welttour
Court 2 - DAIHATSU Japan Open 2026 - Achtelfinale

7/15/26, 11:50 PM

Badminton
Court 1 - DAIHATSU Japan Open 2026 - Round of 32
BWF Welttour
Court 1 - DAIHATSU Japan Open 2026 - Round of 32

7/14/26, 11:50 PM

Badminton
Court 2 - VICTOR China Open 2026 - Viertelfinals - Session 2
BWF Welttour
Court 2 - VICTOR China Open 2026 - Viertelfinals - Session 2

7/24/26, 8:50 AM

Badminton
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Viertelfinals - Session 2
BWF Welttour
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Viertelfinals - Session 2

7/24/26, 8:50 AM

Badminton
Court 2 - VICTOR China Open 2026 - Viertelfinals - Session 1
BWF Welttour
Court 2 - VICTOR China Open 2026 - Viertelfinals - Session 1

7/24/26, 1:50 AM

Badminton
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Viertelfinals - Session 1
BWF Welttour
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Viertelfinals - Session 1

7/24/26, 1:50 AM

Badminton
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Round of 16
BWF Welttour
Court 1 - VICTOR China Open 2026 - Round of 16

7/23/26, 12:50 AM

Badminton
Court 2 - VICTOR China Open 2026 - Round of 16
BWF Welttour
Court 2 - VICTOR China Open 2026 - Round of 16

7/23/26, 12:50 AM

Badminton
Court 2 - VICTOR China Open 2026 - Mittwoch Round of 32
BWF Welttour
Court 2 - VICTOR China Open 2026 - Mittwoch Round of 32

7/22/26, 12:50 AM

Badminton

Related Profiles