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Germany vs. Hungary - Group A I Highlights

IIHF Ice Hockey World Championship
IIHF Ice Hockey World Championship

The highlights of the Germany vs. Hungary game as part of the IIHF Men's World Championship on 05/22/2026. This broadcast contains virtual advertising. @sporteuropetv #eishockey #icehockey #iihfworlds #2026iihfworlds #icehockeyworldchampionship2026 #iihf-mens-worlds-highlights

Ice hockeySporteurope.TVicehockeyiihfworlds
This livestream is only available in some countries: Germany , Austria , Italy , France  

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