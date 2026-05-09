Alexander Zverev vs. Luciano Darderi

Alexander Zverev vs. Luciano Darderi

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Video highlights of the match Alexander Zverev vs. Luciano Darderi in the 4th round of the men's singles on 09/07/2026 as part of the US Open 2026. #USOpen #Tennis #highlightsmenssingles Tennis US Open Highlights men's singles

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