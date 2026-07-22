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  4. Gletscher Trailrun 2026: 1,100 Runners from 34 Nations Take on Gurgl

Gletscher Trailrun 2026: 1,100 Runners from 34 Nations Take on Gurgl

World of Freesports
World of Freesports

7/22/26, 9:17 AM

From July 16-19, the Gletscher Trailrun in Gurgl took runners to new heights, following technically demanding trails at altitudes between 2,000 and 3,000 meters. With 1,100 athletes, the 9th edition of the running event in the Diamond of the Alps sold out faster than ever before. Well-known names from the scene, local heroes and hundreds of trail running enthusiasts tackled the challenging course with its spectacular panorama. Benedikt Ritter (GER) and Edith Zell (AUT) claimed victory in the flagship 62-kilometer race.

This livestream is only available in some countries: Germany , Austria , Italy 
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