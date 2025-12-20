ProA: EPG Baskets Koblenz vs. PS Karlsruhe LIONS EPG Baskets Koblenz 20.12.25, 18:18 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels EPG Baskets Koblenz vs. PS Karlsruhe LIONS BC aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 20.12.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @epgbasketskoblenz @ps-karlsruhe-lionsBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAEPG Baskets KoblenzPS Karlsruhe LIONSEPG Baskets Koblenz ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.